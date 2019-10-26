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Стало известно, почему доллар перестал расти
Банкиры переосмыслили ситуацию на валютном рынке, и немного опустили курс доллара.
25 октября межбанк закрылся снижением на 1 копейку — в рамках 25,08-25,11 грн/$. Средние наличные цены не изменились, остались в диапазоне 25,15-25,25 грн/$ на продаже и 24,85-24,90 грн/$. Хотя определенные попытки их приподнять наблюдались, однако не удались, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.
Валютный день в принципе начинался в спекулятивном тоне. Безналичные торги стартовали на уровне 25,20-25,23 грн/$. «Эти котировки отражали опасения рынка по сокращению валютных продаж со стороны иностранцев: на фоне ожиданий по снижению интереса к гособлигациям после уменьшения учетной ставки Нацбанка. А также на фоне сдержанного предложения со стороны экспортеров, которые получают возмещения по НДС. Ну и, конечно же, растущего спроса на валюту со стороны энергоимпортеров и ритейлеров», — объяснил ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Спекулянты ждали высокого спроса на доллар на фоне скромного предложения. Потому и поднимали курс доллара. Однако его не оказалось. Валюту покупали очень скромно: общий объем торгов составил лишь $80 млн. Это лишь в четыре меньше, чем в среду, то есть просто минимум.
«При этом банкиры ощутили серьезные продажи доллара со стороны населения. Вероятно, люди не дотягивают до зарплаты, потому и меняют свои валютные заначки. Сегодня они делали это активно, а банки скупали доллары по 24,90 грн/$. И быстро смекнули, что при скромном спросе со стороны бизнеса, валютный курс выше не пойдет. Спрос небольшой, а предложение будет подрастать за счет налички. Потому именно банки стали в пятницу главными продавцами доллара на межбанк. Избавлялись от длинной позиции и продавали короткую (то есть конвертировали не только свой личный доллар, но и клиентский)», — объяснил смену настроений финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По его словам, банкиры снова заговорили о курсовом откате, ближе к 25,0 грн/$.
Нацбанк решил не раскачивать рынок, и на межбанк сегодня не выходил: хотя ранее обещал ежедневно покупать по $30 млн при стабильном валютном предложении.
Теги: Донбасс, доллар, валюта
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