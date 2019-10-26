- У человечества есть лишь 20 лет: в ООН сказали о климатической катастрофе14:41
- Популярная группа разбилась в смертельном ДТП: «ехали на фестиваль», подробности трагедии14:17
- Скандал в "Слуге народа" и первые итоги правительства Зе: главные новости недели14:00
- «Путин аплодирует!»: МИД Украины разгромили за поддакивание кремлевским властям13:40
- Госбюджет-2020: Зеленский садит чиновников на голодный паек13:23
- Политолог: «Если появится стена на Донбассе, Украине, как государству, придет конец»13:00
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине12:19
- Украинцы будут встречать ноябрь с мокрым снегом12:00
- Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема11:40
У человечества есть лишь 20 лет: в ООН сказали о климатической катастрофе
Кто восстановит около 900 миллионов гектаров земель?
По данным специалистов Организации объединенных наций, для приостановки роста выбросов парниковых газов в атмосферу, что позволит отсрочить глобальное потепление на минимум 20 лет, человечеству нужно инвестировать около 300 миллиардов долларов в высадку новых деревьев.
Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет ООН, передает Знай.
Отмечается, что высадка деревьев поможет абсорбировать избыточные выбросы углекислого газа из атмосферы, который считается наиболее вредным для климата парниковым газом. Деревья и растения способны "замкнуть" углекислый газ в почве. Как следствие, человечество получит около 20 лет на то, чтобы развить и адаптироваться к безвредных для климата технологий.
Для реализации плана ему необходимо восстановить около 900 миллионов гектаров земель, которые были деградированы в результате человеческой деятельности. Восстановления этих земель и рассадника их растениями позволит конвертировать достаточный объем биомассы для того, чтобы поглотить избыточные выбросы парниковых газов и сбалансировать выбросы CO2 на 15-20 лет.
300 миллиардов долларов, необходимые для восстановления почв и высадку деревьев. Авторы исследования отмечают, что эти расходы сопоставимы с годовым ВВП Чили или военными расходами всех стран мира за 60 дней.
Теги: Донбасс, ООН, катастрофа, человечество
- "Мы умнее и не допустим создания этих сетей и схем" - в "ДНР" считают, что свою гуманитарку Ахметов использует в корыстных целях
- Україні передрікають справжню катастрофу: прогноз ООН
- Миссия ООН заявила о возможной гуманитарной катастрофе в зоне АТО
- Международные эксперты: на Донбассе есть реальные проблемы и реальная помощь
- Донбасс может стать регионом, непригодным для жизни
- За "Боинг" Путину может грозить пожизненное заключение
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения17:00
- Пушилин ощутил дежавю: у Зеленского видит черты Порошенко16:22
- У человечества есть лишь 20 лет: в ООН сказали о климатической катастрофе14:41
- Популярная группа разбилась в смертельном ДТП: «ехали на фестиваль», подробности трагедии14:17
- Скандал в "Слуге народа" и первые итоги правительства Зе: главные новости недели14:00
- «Путин аплодирует!»: МИД Украины разгромили за поддакивание кремлевским властям13:40
- Госбюджет-2020: Зеленский садит чиновников на голодный паек13:23
- Политолог: «Если появится стена на Донбассе, Украине, как государству, придет конец»13:00
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Берегитесь: Врач прогнозирует эпидемию дифтерии в Украине12:19
- Украинцы будут встречать ноябрь с мокрым снегом12:00
- Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема11:40
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В Москве рассказали, что власти Украины задумали сделать с "Л/ДНР": "Начались разговоры"