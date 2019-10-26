У человечества есть лишь 20 лет: в ООН сказали о климатической катастрофе

26.10.2019 14:41

Кто восстановит около 900 миллионов гектаров земель?

По данным специалистов Организации объединенных наций, для приостановки роста выбросов парниковых газов в атмосферу, что позволит отсрочить глобальное потепление на минимум 20 лет, человечеству нужно инвестировать около 300 миллиардов долларов в высадку новых деревьев.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на отчет ООН, передает Знай.

Отмечается, что высадка деревьев поможет абсорбировать избыточные выбросы углекислого газа из атмосферы, который считается наиболее вредным для климата парниковым газом. Деревья и растения способны "замкнуть" углекислый газ в почве. Как следствие, человечество получит около 20 лет на то, чтобы развить и адаптироваться к безвредных для климата технологий.

Для реализации плана ему необходимо восстановить около 900 миллионов гектаров земель, которые были деградированы в результате человеческой деятельности. Восстановления этих земель и рассадника их растениями позволит конвертировать достаточный объем биомассы для того, чтобы поглотить избыточные выбросы парниковых газов и сбалансировать выбросы CO2 на 15-20 лет.

300 миллиардов долларов, необходимые для восстановления почв и высадку деревьев. Авторы исследования отмечают, что эти расходы сопоставимы с годовым ВВП Чили или военными расходами всех стран мира за 60 дней.



