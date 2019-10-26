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Украинцы будут встречать ноябрь с мокрым снегом
26.10.2019 12:00
В Украине в последние дни октября ожидают дождь с мокрым снегом, а также заморозки. Об этом сообщили в Укргидрометцентре, передает УНН.
Синоптики прогнозируют на 29 октября местами небольшой дождь, 30 октября в западных и северных областях с мокрым снегом.
"Постепенное снижение температуры: ночью 2-9°, 30 октября в западных и северных областях от 4° тепла до 2° мороза, днем 29 октября 11-17°, в западных, северных и большинстве центральных областей 7-13°, 30 октября 4-10°, на юге и Закарпатье 9-15° тепла", - отметили в Укргидрометцентре.
В Карпатах временами небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью 29 октября 0-5° тепла, 30 октября от 4° мороза до 1° тепла, отметили синоптики.
Теги: Украина, ноябрь, снег
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