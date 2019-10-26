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«Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время
«Укрзалізниця» откорректировала график движения пассажирских поездов в связи с переходом 27 октября в 04:00 по киевскому времени на зимнее время.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Так, в связи с переходом на зимнее время в билетах на поезда уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.
«В билетах на поезда формирования «Укрзалізниці» указано уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.
Источник : https://tribun.com
Теги: Донбасс, Укрзализниця
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