«Укрзалізниця» скорректировала график из-за перехода на зимнее время

26.10.2019 21:00

«Укрзалізниця» откорректировала график движения пассажирских поездов в связи с переходом 27 октября в 04:00 по киевскому времени на зимнее время.



Об этом сообщает пресс-служба УЗ.



Так, в связи с переходом на зимнее время в билетах на поезда уже указан откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов.



«В билетах на поезда формирования «Укрзалізниці» указано уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в воскресенье, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов», - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что все изменения были заблаговременно внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Источник : https://tribun.com