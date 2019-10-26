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В Донецке бюджетников принудительно сгоняли на митинг
Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР»принудительно согнали бюджетников и студентов на митинг, посвященный «дню флагаДНР». Дончане возмущены. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня, 25 октября 2019 года, во временно оккупированномДонецке оккупационные «власти ДНР» принудительно согнали бюджетников истудентов на митинг, посвященный «дню флага ДНР». Людей обязали «радоваться» ипри этом каждый, присутствующий на «митинге»должен был купить «флажок»за свои деньги.
Своё возмущение дончане выражают в соцсетях:
«В черный список мероприятие под названием День флага,которого раньше от роду не знали! Задолбали ваши долбанные митинги, сборища!Снова сгоняют бюджетников как стадо овец добровольно — принудительно на площадьЛенина в честь Дня флага. На хера нам ваши митинги, вы дайте зарплату людям. Увас люди как рабы тут, кто хочет пусть идет, но не надо это делать подсписок!!!!»,
«День с…ой тряпки, подняв которую люди позвали в свой домвойну, смерть, кровь, тысячи смертей, нищету, позор и хаос.Лишили себя и своихдетей жизни нормальной и будущего… подписали себе приговор… и теперь сидят сголой жопой, но зато под дулом автоматов и с коммендантским часом 5лет… печально все… это один из черных дней в календаре Донецка...».
Теги: Донецк, Донбасс, митинг, бюджетники
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