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В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу

26.10.2019 19:03
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В США восстановят слушания по делу об импичменте Трампу

Американские законодатели заслушают высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

В Палате представителей Конгресса США восстановят слушания свидетелей по делу об импичменте президенту Трампу, которое ведут демократы.

Филип Рикер, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам, выступит за закрытыми дверями перед комитетами Палаты представителей по иностранным делам, разведки и наблюдения.

Показания Рикера были отложены на этой неделе из-за памятных мероприятий, посвященных смерти Элайджи Каммингса, председателя спецкомитета Палаты представителей по надзору.

В пятницу, 25 октября, окружная судья Берил Хауэлл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента и постановила, чтобы администрация Трампа передала комитету Палаты по вопросам судебной власти секретные материалы отчета бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

Источник : https://www.segodny 




Теги: США, Донбасс, импичмент, Дональд Трамп
 
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