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В Украине могут вернуть призыв на срочную службу в армию с 18 лет

26.10.2019 07:39
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В Украине могут вернуть призыв на срочную службу в армию с 18 лет

В Украине могут вернуть призыв на срочную службу с 18 лет. Об этом на брифинге Армия Inform рассказал начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко.

По словам офицера, в вопросах призыва в ряды ВСУ существуют определенные различия между законом «О воинской обязанности и военной службе» и президентским указом о призыве.

«В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста». А согласно последним президентским указам, призывали граждан с 20 лет. Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, обычно, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни — кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную.», — рассказал офицер

По его слова, соответствующая инициатива недавно была озвучена в Офисе президента и получила поддержку со стороны Генштаба ВСУ.

Офицер также предложил увеличить суммы штрафов относительно неявки по повестке.

«Для призывника сегодня не является проблемой заплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не „лишение свободы“, а лишь „ограничение“. Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии», — считает Качаненко.

Источник : https://donpress. 



Теги: Украина, Донбасс, армия
 
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