- В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета18:40
- "Я же не лох. Оружие убери!": Зеленский устроил скандал с добровольцами18:20
- Для минимальной зарплаты 7,2 тысячи гривен, и минимальной пенсии 3,2 тысячи гривен есть реальные основания - Медведчук18:03
- "Цену мира на Донбассе назначит Зеленский", - Казарин дал тревожный прогноз 17:40
- В Киеве требуют легализации марихуаны17:18
- Двойное гражданство для украинцев из диаспоры: Кулеба раскрыл детали17:04
- Речь идет о миллиардах: у кого отберут пенсии и субсидии16:27
- ПриватБанк требует погасить уже закрытые кредиты, украинцы в ярости: детали скандала16:10
- Завтра Украина вместе с большинством стран мира перейдет на «зимнее время»15:51
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета
Государственный бюджет Украины с 2020 года будет финансировать путешествия школьников. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Радио Свобода».
«Это программа, мы ее так назвали, „мобильности“ школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать Украиной. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году», — рассказал Бородянский.
По его словам, проект уже поддержали президент и правительство. В дальнейшем он будет утвержден в бюджете.
«Школьники не просто увидят Украину — они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задачи. Это больше, чем просто путешествия», — добавил министр.
Источник : https://donpress.
Теги: Украина, экскурсия, финансирование
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- «Срок выполнения проекта — 3-5 лет, стоимость — 10 млрд грн»: «УЗ» о перспективах соединить Луганщину со всеукраинской сетью железных дорог15:19
- Разведка: На Донбасс заброшен российский спецназ12:41
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС: мало машин на «Гнутово»10:17
- Озверевшие боевики дали залп из тяжелой артиллерии, ВСУ понесли потери: что происходит на Донбассе09:01
- В России ГИБДД собирает базу автономеров ОРДЛО: водителей будут штрафовать22:04
- Из н.п. Иловайска в н.п. Кутейниково передвигаются железнодорожные составы для угля21:02
- Жители Ясиноватой рассказали, где в городе можно поймать хороший сигнал Vodafone20:31
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации20:00
- Пиарщик НВФ из ОРДО стал заместителем «министра информации»18:02
- В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета18:40
- "Я же не лох. Оружие убери!": Зеленский устроил скандал с добровольцами18:20
- Для минимальной зарплаты 7,2 тысячи гривен, и минимальной пенсии 3,2 тысячи гривен есть реальные основания - Медведчук18:03
- "Цену мира на Донбассе назначит Зеленский", - Казарин дал тревожный прогноз 17:40
- В Киеве требуют легализации марихуаны17:18
- Двойное гражданство для украинцев из диаспоры: Кулеба раскрыл детали17:04
- Ситуация на КПП: Горловка — «людей нереально много», авто ночуют вторые сутки, Каргил — пешие стоят по 6 часов16:41
- Речь идет о миллиардах: у кого отберут пенсии и субсидии16:27
- ПриватБанк требует погасить уже закрытые кредиты, украинцы в ярости: детали скандала16:10
- Завтра Украина вместе с большинством стран мира перейдет на «зимнее время»15:51
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Эти симптомы указывают на «загруженность» печени токсинами
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- Судьба Донбасса предрешена, у Зеленского появился опасный план: «осталось 60 суток»
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- «С самого утра гремят взрывы»: В Донецке разгорелись ожесточенные бои, началась паника
- В «ДНР» проводят «повторную перепись» населения