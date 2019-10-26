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В Украине школьные экскурсии будут финансировать из госбюджета

26.10.2019 18:40
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Государственный бюджет Украины с 2020 года будет финансировать путешествия школьников. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью «Радио Свобода».

«Это программа, мы ее так назвали, „мобильности“ школьников. Это программа, когда дети из разных регионов Украины будут путешествовать Украиной. Каждая пятая школа будет задействована в этой программе в следующем году», — рассказал Бородянский.

По его словам, проект уже поддержали президент и правительство. В дальнейшем он будет утвержден в бюджете.

«Школьники не просто увидят Украину — они, вернувшись в свой класс, в свою школу, будут об этом рассказывать, это будет частью их задачи. Это больше, чем просто путешествия», — добавил министр.

Источник : https://donpress. 



Теги: Украина, экскурсия, финансирование
 
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