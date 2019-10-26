Запасы газа в хранилищах Украины достигли максимального за 10 лет объема

26.10.2019 11:40

Текущие запасы газа в Украине на 4,5 млрд куб. м превышают прошлогодний показатель.

Запасы газа в хранилищах Украины достигли 21,6 млрд куб. м, что является самым большим показателем за последние 10 лет. Об этом сообщила компания Нафтогаз Украины, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

«Украина увеличила объемы газа в подземных хранилищах до 21,6 млрд куб. м, что на 4,5 млрд куб. м превышает прошлогодний показатель на ту же дату, — отмечается в сообщении компании. — Такие запасы газа в хранилищах являются рекордными за последние 10 лет и гарантируют стабильное прохождение отопительного сезона».

Закачка газа в ПХГ продолжается, добавили в Нафтогазе.