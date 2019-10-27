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Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"

27.10.2019 07:28
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Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сделал важное заявление касательно вопроса об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация все еще надеется на то, что конфликт на Донбассе удастся урегулировать мирным путем совместными усилиями Киева и Москвы, передает Диалог.UA.

Также он отметил, что "Москва готова помогать" лидеру Украины Владимиру Зеленскому. "Надеемся, что все-таки удастся урегулировать ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал Песков.



Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Путин, Луганск, конфликт, Песков, Минские договоренности, Зеленский
 
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