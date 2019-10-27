Ляшко жестко раскритиковал действия нового правительства. ВИДЕО

27.10.2019 14:33

Заявление министра развития экономики Тимофея Милованова, в котором он признал себя «дебилом», свидетельствует о некомпетентности команды Зеленского и унижает страну на международной арене.

Такое мнение высказал лидер РПЛ Олег Ляшко в эфире телеканала «112-Украина», передает donpress.

«Когда министр экономики признает, что он» дебил «- для меня это не шутка, а унижение моей страны. Это люди, которые влияют на экономику, которые отвечают за продажу земли, которые говорят нам, что поведут нас в какое-то светлое будущее. И они признают себя «дебилами». В какое же будущее они нас поведут? «, — заявил Ляшко.

Также Ляшко заявил о некомпетентности новых чиновников, которых Владимир Зеленский назначил на руководящие должности.

«Отменили компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники, в результате чего крестьяне потеряли государственную поддержку, вырезают коров, заводы сельскохозяйственного машиностроения останавливаются, а Украина на 77% больше завезла импортного сыра и масла. Это означает, что наши сельхозпроизводители остаются с копеечными ценами на молоко и отсутствием рынка, потому что его заполняет импорт. Через них в Прилуках закрывается фабрика по всей стране останавливаются предприятия, инвесторы перерегистрируют свои фирмы в Польшу и Чехию. Вот их политика «, — отметил лидер Радикальной партии.

Политик призвал Зеленского радикально изменить экономическую политику.

«У меня вопрос к Зеленского и» дебилов «, которых он назначил — что это за политика, которая приведет к тому, что мы будем еще больше платить по кредитам? Эта политика приведет к тому, что не будет денег ни на школы, ни на детсады, ни на дорожное строительство, ни на армию, ни на другое. Поэтому — или радикальное изменение этой политики, или эти шоу, которые мы сейчас видим «, — обратился Ляшко.