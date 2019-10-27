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МИД РФ отреагировал на заявление Минобороны Украины об «опыте пятилетней войны с Россией»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об уникальном опыте 5-летней войны с Россией.
Об этом Захарова написала в Facebook, передает donpress.
«Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт. За 30 лет своими руками развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми — подобное мало кому удавалось. Безусловно, этот опыт самоуничтожения альянсу интересен», — написала она.
Добавив при этом, что не видит политических, экономических, культурных, демографических или других успехов страны.
«Идеологи переворота-2014 и строители новой Украины разбежались в разные стороны. Пятилетнее правление Порошенко по достоинству оценено в ходе президентских выборов. Новая власть только пытается найти некую общую почву для консолидации общества», — отметила представитель МИД РФ.
При этом Захарова усомнилась в военном успехе, после визита Владимира Зеленского на Донбасс.
«Сложно поверить в это на фоне сегодняшнего диалога Президента Украины с вооруженными жертвами «успеха» о том, что «есть демократия, а есть ситуация в стране, и что он, президент, не лох и не лопух». Это и есть «опыт пятилетней войны с Россией, который Украина может дать Альянсу»?, — заявила она.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, Порошенко, Минобороны, соцсети, Захарова, Зеленский
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