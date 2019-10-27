Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы

27.10.2019 10:29

27 октября православная церковь почитает память Параскевы Сербской - христианской святой, прославившейся своим аскетизмом.

У женщин есть возможность вымолить себе спутника жизни, пишут Подробности.

Родилась Параскева в X веке в городе Епиват (сегодня Турция) неподалеку от Константинополя на берегу Мраморного моря. Точная дата рождения неизвестна. Святитель Ефимий, епископ Мадитоса, был её братом. После смерти родителей девушка раздала полученное наследство и переехала в Константинополь, где приняла монашеский постриг и прожила пять лет. Потом она отправилась на Святую землю, чтобы поклониться святыням. После паломничества жила отшельницей в Иорданской долине.

Преподобная Параскева Сербская считается покровительницей Молдовы. В Румынии ее чтят как покровительницу румынского региона Молдова.

Традиции 27 октября

Примерно с середины октября наступает самое безотрадное предзимнее время, когда осень уже подходит к концу, а зима ещё не наступила. Главное неудобство – непроходимая грязь от частых дождей и выпавшего снега, который быстро тает. В такую пору из-за бездорожья крестьяне сидели как в осаде – ни в город съездить, ни до соседнего села добраться, да и от дома к дому непросто пройти.

В нашей стране Параскевы почитаются бабьими святыми, которые покровительствуют женской зимней работе, прежде всего прядению. С этого дня начинали мять и трепать лен. Крестьянки устраивали "льняные смотрины": первый вытрепанный лен показывали друг другу, хвастались своим рукоделием. Девушки старались показать своё искусство холостякам и будущим свекровям.

В день Прасковьи из пшеницы нового урожая варили кашу, которую заправляли свежим льняным маслом. Во время обрядовой трапезы благодарили Господа за свежее льняное масло и новое пшено.

На Параскеву вдовы и старые девы (вековухи) вымаливали себе спутника жизни. С этой целью читали специальный заговор:

Существует только один запрет для этого дня – нельзя прясть. По легенде, тот, кто в день Параскевы Пятницы сядет за прялку, будет рано лишен зрения.

Женщины, рожденные на Прасковью Льняницу, обычно высокого роста, имеют мужской характер, не терпят возражений, долго живут. Жизнь их проходит в заботах и трудах. Они редко отличаются внешней красотой, но душа у них чистая и светлая, подобна утру в праздник Христовый.

Приметы на 27 октября

На Грязниху не бывает сухо.

Если в этот день на дорогах много грязи, то через четыре недели установится настоящая зима.

Если на Параскеву большая грязь, то выпавший снег сразу устанавливает зимний путь.

Яркое звездное небо – к богатому урожаю.

Вороны раскаркались – к оттепели.

Дождь в этот день сулит хороший урожай пшеницы в следующем году. Если же стоит сухая и ветреная погода, то следующий год будет засушливым и неурожайным.

Пасмурная и снежная погода предвещает ненастье в конце мая.

Лес инеем покрылся – в следующем году овес уродится.

Если на рябине много ягод, следующее лето будет дождливым.

Если нора ежа с краю леса расположена, зима будет теплая, а если в середине – морозная.