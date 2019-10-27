- Свадьба в 2020 году: можно ли жениться15:11
- Ляшко жестко раскритиковал действия нового правительства. ВИДЕО14:33
- В Украине назвали единственный способ наказать Путина14:12
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО13:29
- Как узнать, перешли ли вы на зимнее время11:32
- Виталий Портников: "Времени уже практически не осталось"10:51
- Приметы на 27 октября: что нельзя делать в день Параскевы10:29
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"07:28
- Блогеры ОРДО: Сурков едет в Донецк, чтобы помочь передать предприятия Украине22:42
- Из "КПП" боевиков госпитализировали пенсионерку22:19
Свадьба в 2020 году: можно ли жениться
Наступающий 2020 год Белой Крысы сулит много счастья и удачи. Однако, этот год принято считать високосным, так как он длиннее на один день. Согласно приметам, в 2020 году может случится много катастроф и несчастья.
Итак, влияют ли древние предрассудки на принятие такого важного решения, как женитьба? Podrobnosti.ua выяснили.
С древних времен высокосный год принято было считать мистическим, предвещающим несчастье. Его связывают со Святым Касьяном, который предал Бога и перешел на сторону темных сил. По этому, бытует мнение, что никаких серьезных дел нельзя выполнять в высокосном году, иначе, якобы все они обречены на провал.
Однако в таком году нет ничего сверхъестественного, ведь он образовался в ходе простого исчисления времени. Мало того, если следовать приметам, после высокосного года молодоженам следует перенести торжество на пару лет, ведь вслед за ним идут год вдовы и вдовца.
Отметим, что церковь не запрещает бракосочетания в высокосный год. По этому, если молодые любят друг друга и хотят принят судьбоносное решение, не взирая на предрассудки, не нужно откладывать свадьбу.
Если жених и невеста верят в мистику 2020 года, можно воспользоваться народными приметами:
Чтобы семейная жизнь была долгой и благополучной, у невесты должно быть длинное платье, можно даже со шлейфом.
В обувь молодоженов нужно положить по монетке.
На платье будущей супруги должно быть четное количество пуговиц.
Рекомендуется использовать старинные или винтажные аксессуары и украшения, которые символизируют вечность.
Категорически запрещено давать свадебный наряд или аксессуары подругам. Иначе можно отдать семейное счастье.
Теги: Украина, Донбасс, церковь, свадьба, приметы, несчастье, бракосочетание
- Будущий тесть Януковича переметнулся из БЮТ в Регионы
- Что принесет Украине создание Единой поместной церкви
- В РПЦ придумали "страшную кару" Константинополю
- Патриарх преодолел «неРовную» дорогу
- Генерал спрогнозировал дальнейшие шаги Кремля после предоставления Украине Томоса
- Жизнь после Томоса. Как объединяются украинские церкви
- «Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»14:53
- Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление13:50
- В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке13:11
- Жители ОРДО возмущены «праздниками»: просят выдать зарплату, а не разворачивать флаги12:48
- В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"12:30
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"12:12
- В Донецке открываются магазины по продаже алкоголя с названием «Белочка»11:49
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян11:12
- В Алчевске прогремел взрыв прямо под окнами жилого дома10:08
- Оккупанты встретили Зеленского в Золотом-4 яростным огнем - штаб ООС раскрыл подробности09:49
- Свадьба в 2020 году: можно ли жениться15:11
- «Гумконовой РФ» сопровождали автомобили боевиков «ДНР»14:53
- Ляшко жестко раскритиковал действия нового правительства. ВИДЕО14:33
- В Украине назвали единственный способ наказать Путина14:12
- Взрыв в Донецке: взорвана вышка связи, боевики стягивают подкрепление13:50
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО13:29
- В пригороде Луганска двое мужчин подорвались на растяжке13:11
- Жители ОРДО возмущены «праздниками»: просят выдать зарплату, а не разворачивать флаги12:48
- В Москве прокомментировали разговор Зеленского с "добровольцами"12:30
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"12:12
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Организм американца 10 лет производил алкоголь17:30
- Названы сны, предвещающие богатство и удачу12:16
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- Власть подготовила для пенсионеров «ЛДНР» мегапредложение по пенсиям
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- Президент Украины рассказал про окончание войны на Донбассе: первые подробности
- В Донецке заметили первые признаки грядущей катастрофы: "Народ сильно напрягся"
- «Со слезами на глазах»: Пушилин признался, чего хотят «власти» ОРДО
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев