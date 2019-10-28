Главные секреты адаптации к переходу на зимнее время

28.10.2019 08:30

Подготовиться лучше заранее.

В 2019 году в Украине переходят на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября в 04.00 – стрелки часов переведут на час назад. Врачи дали советы, как адаптироваться к новому времени без вреда для здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Переход на новое время является большой нагрузкой для организма, поскольку ему сложно привыкнуть к новому режиму.

Однако медики перечисляют несколько простых правил, которые помогут быстрее привести себя в норму.

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Они советуют подготовится к переходу на зимнее время заранее, как минимум за неделю. Основные советы следующие: