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«Играют в темную»: Ветеран АТО рассказал о новом витке информационной войны РФ в Украине
На сегодняшний день идет масштабная информационная операция против Украины, так как за последние две недели число фейков РФ, затрагивающих действия украинской власти, возросло до уровня 2014 года. Об этом в эфире ObozTV заявил военный и политический аналитик, ветеран АТО Юрий Кочевенко.
Украинский боец отметил, что реакция общества на перепалку президента Украины Владимира Зеленского может «сыграть на руку» Кремлю:
«У нас свобода слова, каждый имеет право высказываться. Но, конечно, в рамках определенных ограничений. В том числе, есть статья за призывы к свержению конституционного строя вооруженным путем».
По словам Кочевенко, мысль о «новом Майдане» активно распространяется в украинском обществе, что может быть опасно:
«Стоит не поддаваться на подобные информационные манипуляции, провокации. Потому что все это делается в интересах Кремля. Они направляют эти информационные операции. В информационных войнах существует „концепция полезных идиотов“. Когда забрасываются общественно-резонансные темы и активно подпитываются… Людей „играют в темную“. В спецслужбах есть такой термин как „вербовка под чужим флагом“. Человек, фактически работая на врага, даже этого не осознает».
При этом он подчеркнул, что россияне активно пользуются этой концепцией.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, АТО
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