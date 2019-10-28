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«Крупно подставился»: Гиркин жестко раскритиковал действия Зеленского в Золотом

28.10.2019 12:32
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«Крупно подставился»: Гиркин жестко раскритиковал действия Зеленского в Золотом

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин прокомментировал ситуацию в Золотом Луганской области, заявив, что президент Украины Владимир Зеленский якобы, не в состоянии добиться выполнения своих приказов «от подчиненных».

Так, главарь НВФ отметил:

«От себя еще раз повторю: главнокомандующий, не способный ни добиться выполнения своего приказа от формальных подчиненных, ни даже наказать их за невыполнение приказа — не более чем клоун. Для любого настоящего военного человека и командира (каковыми, кстати, не являются большинство офицеров ВС РФ и ВСУ) — является аксиомой формула:
1. Если не уверен в выполнении приказа подчиненными — не отдавай его.
2. Если отдал приказ — добивайся выполнения любыми средствами».

По словам Гиркина, своими действиями Зеленский «публично унизился и „крупно подставился“. И это обязательно и уже скоро скажется на его дальнейшей политической деятельности».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, критика, Гиркин, Зеленский
 
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