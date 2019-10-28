Легализация добычи янтаря: новые лицензии и штрафы

28.10.2019 14:02

Легальная добыча янтаря в Украине может стать реальностью. 29 сентября правительство утвердило пакет законопроектов «для упорядочения деятельности по добыче янтаря». Изменения предусматривают упрощение процедуры получения разрешений на добычу и введение прозрачных аукционов продаж. В то же время за нарушение закона планируют ввести уголовную ответственность. Больше деталей узнавали наши эксперты.





Масштабы янтарной проблемы

По неофициальным оценкам, объем добычи янтаря в Украине составляет от 120 до 300 тонн в год. Официальных данных нет, поскольку практически весь янтарь в Украине добывается нелегально. По информации областных государственных администраций, больше всего от копателей янтаря страдают земли Житомирской, Волынской и Ровенской областей.

Большинство камней в виде сырья отправляют контрабандой за границу, в частности в Польшу и Прибалтику. Эксперты говорят, что объем теневого рынка достигает 200-300 миллионов долларов. При этом основная прибыль оседает за границей, где обрабатывают отечественный янтарь. Украинцы же делают самую грязную, малооплачиваемую работу – добывают. Таким образом, ежегодно страна теряет технический и научный потенциал, который можно использовать для создания янтарных изделий с высокой добавленной стоимостью.

Впрочем, нелегальная добыча янтаря наносит ущерб не только экономике страны, но и наносит непоправимый вред экологии. Ведь копатели используют мотопомпы, которые вымывают камни на поверхность. После этого остаются глиняно-песчаные ямы, заполненные водой. Поэтому эксперты бьют тревогу и подчеркивают важность немедленной рекультивации земель, поврежденных незаконной добычей янтаря.

«Ущерб государству измеряется десятками миллионов долларов. Я уже не говорю о том непоправимом вреде природе, которую циничные охотники за янтарем нанесли лесам варварским методом добычи – гидроразмывом. Уже на данный момент уничтожены десятки гектаров лесов, уничтожены грунтовые и растительные покровы, портится плодородный слой земли. Когда это все восстановится? И восстановится в полной мере вообще? По моему убеждению, мы стоим фактически на пороге экологической катастрофы», – отмечает член комитета по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Литвиненко.

Меньше разрешений и прозрачные аукционы

В соответствии с поручением президента Владимира Зеленского, законы о легализации добычи янтаря должны принять до 1 декабря 2019 года. Часть из них уже внесена в парламент, еще несколько находятся в разработке.

Прежде всего законы должны ввести временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу. По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, запретив экспорт янтаря, Украина будет работать над созданием внутреннего рынка обработки янтаря.

Следующий важный шаг – это упрощение процедуры получения документов на официальную добычу янтаря. Авторы закона говорят, что документ урегулирует все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря, в частности, отменив ряд дублирующих и архаичных согласований, например, горный отвод, разрешение на снятие плодородного слоя.

Выдавать лицензии на добычу янтаря планируют через аукционы. Лицензия будет действовать 5 лет, в течение которых можно будет проводить разведку и добычу янтаря на участке площадью 10 гектаров.

Кроме того, будет снижена ставка рентной платы за пользование недрами с 25% до 15%. Более того, 30% рентной платы по добыче янтаря будут направлять в пользу местных общин.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, выдавать разрешения на добычу янтаря будут только при условии, что после завершения работ будет проведена рекультивация земель.

Уголовная ответственность и увольнения силовиков

Несмотря на упрощение ряда разрешений, за нарушение законов наказывать будут строго. За нелегальную добычу янтаря предполагается уголовное наказание, а за нарушение обязательных норм добычи – административное.

Согласно законопроекту №2059, незаконная добыча янтаря – будет караться штрафом от 700 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 11 900 до 51 000 гривен, или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет.

Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря – штрафом от 3000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от 3 до 6 лет. За такое же преступление, но совершенное по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах будут лишать свободы на срок от 4 до 7 лет.

«Сейчас к ответственности привлекаются только старатели (ред. – те, кто добывает янтарь вручную) и перевозчики, то есть рядовые исполнители, а лица, занимающиеся незаконной скупкой янтаря, его хранением и реализацией, такой ответственности избегают», – отмечает экс-глава Нацполиции Сергей Князев.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования уже рекомендовал Верховной Раде принять эти изменения.

Эксперты говорят, что решение янтарной проблемы лежит не только в законодательной плоскости. Ведь важно наказать не только копателей, но и тех, кто покрывает незаконный бизнес. Так, в августе, после визита президента Житомирщине и Ровенщине прокатилась волна увольнений силовиков и чиновников, причастных к лесному хозяйству. Но достаточно ли этого, покажет время.

Незаконную добычу янтаря пытаются побороть годами: проводят обыски и изымают технику, но проблема остается. Возможно, новый подход оправдает себя. И суровые наказания, и прозрачные условия для развития отрасли позволят вывести янтарный бизнес из тени.

Центр громадського моніторингу та контролю