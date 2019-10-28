Лидер «Нацкорпуса» Билецкий поставил президенту ультиматум

28.10.2019 18:38

В «Национальном корпусе» считают, что президент «сдает» территорию Донбасса и призывают его не делать этого.

«Если вы решите эти угрозы выполнить и выбросить отсюда ветеранов, то вместо нескольких десятков людей на следующей неделе там будет тысяча. А если с тысячей не получится, там будет десять тысяч»,

— отметил Билецкий.

Лидер партии Александр Билецкий записал видеообращение к Владимиру Зеленскому, в котором выразил свое мнение касательно военных и экономической ситуации в Золотом.

По его мнению, военные имеют право остаться в Золотом и президент должен учитывать их мнение.

«...имеют такое право, имеют право на личное мнение, которое они выражают к президенту этой страны, они заработали это право своей кровью. Они имеют право находиться не в Киеве, не в Офисе президента или в удобной квартире, они имеют право находиться в Золотом для того, чтобы наши позиции, которые были кровью отвоеванные, не сдавали»,

— заявил Билецкий.

Источник: http://kr24.com.ua