Минрегион проинформировал о ситуации с отоплением в Украине

28.10.2019 14:45

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что по состоянию на 8:30 28 октября 2019 года отопительный период начался во всех регионах Украины, сообщает телеканал 112 Украина.

"По информации ОГА, жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой", - отмечается в сообщении.