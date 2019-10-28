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Минрегион проинформировал о ситуации с отоплением в Украине

28.10.2019 14:45
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Минрегион проинформировал о ситуации с отоплением в Украине

Министерство развития общин и территорий Украины сообщило, что по состоянию на 8:30 28 октября 2019 года отопительный период начался во всех регионах Украины, сообщает телеканал 112 Украина.
"По информации ОГА, жилой фонд к отоплению не подключен в 8 областях - Волынской, Закарпатской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой", - отмечается в сообщении.



Теги: Украина, начало, отопительный сезон
 
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