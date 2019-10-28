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На Днепропетровщине пациент выпал из «скорой»

28.10.2019 11:00
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На Днепропетровщине пациент выпал из «скорой»

В Новомосковске Днепропетровской области в субботу, 26 октября, мужчина выпал из машины скорой помощи на проезжую часть. Соответствующее видео было опубликовано в паблике соцсети Фейсбук «Просто Днепропетровск»

Водитель автомобиля, который ехал следом сумел вовремя затормозить, чтобы избежать наезд.

В соцсетях пользователи разделились во мнении. Одни говорят, что мужчина был пьян и сопротивлялся медикам, другие — врачи просто забыли плотно закрыть дверь.

Как сообщает Информатор, в результате ЧП мужчина получил ушиб головы и в больницу его доставили в сопровождении полиции.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, скорая помощь, пациент
 
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