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«Нафтогаз» с 1 ноября значительно поднимет цены на газ

28.10.2019 08:01
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«Нафтогаз» с 1 ноября значительно поднимет цены на газ

С 1 ноября в Украине вырастут цены на природный газ. для промышленных потребителей и прочих субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины«

Стоимость газа будет зависеть от условий оплаты, а также объемов закупок. В зависимости от этих показателей, цена будет составлять 5861 или 6463 грн./тыс. куб. м (не учтены НДС и потраченные средства на транспортировку через распределительные и магистральные газопроводы).

«В сравнении с ценами на октябрь 2019 года, в ноябре цены вырастут на 18,4−19,6%. Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину», — говорится в сообщении.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, ноябрь
 
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