- В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат07:30
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать22:01
- Пушков заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе17:12
- МИД РФ отреагировал на заявление Минобороны Украины об «опыте пятилетней войны с Россией»16:09
- В Киев прибыла Венецианская комиссия и готовит заключение по языковому закону15:51
- Свадьба в 2020 году: можно ли жениться15:11
- Ляшко жестко раскритиковал действия нового правительства. ВИДЕО14:33
- В Украине назвали единственный способ наказать Путина14:12
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО13:29
Названы эффективные способы защититься от смога
Причинами образования смога становятся последствия сжигания листьев.
В сентябре-октябре в Украине можно наблюдать «белый смог», который состоит из дыма, тумана и пыли, часто с едким запахом, характерным для крупных городов. Причинами образования смога становятся последствия сжигания опавших листьев, травы, пожары на свалках, деятельность предприятий химической промышленности, выгорания больших площадей торфяников и газовых выбросов легковых автомобилей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Чем опасен смог и как от него защититься, рассказали в Министерстве здравоохранения.
В чем опасность смога?
- Дым в воздухе может вызвать головную боль, кашель, проблемы с дыханием, раздражение глаз, воспаление слизистой носа, гортани.
- Загрязненный воздух провоцирует сердечно-сосудистые болезни.
- Смог может вызывать болезни дыхательных путей, бронхита, астмы, пневмонии.
- Длительное воздействие высокой температуры воздуха приводит к нарушению обмена веществ, обезвоживание и тепловой удары, кроме того снижение иммунитета.
- Токсичные вещества, содержащиеся в дыме, способствуют развитию аллергии.
- Загрязненный воздух негативно влияет на когнитивные способности, особенно у детей и пожилых людей.
- Вместе с листьями и травой могут гореть и соли тяжелых металлов, осевших на растениях.
- Вдыхание загрязненного воздуха может увеличивать риски при беременности, которые будут иметь последствия для плода: сниженный вес при рождении, заболевания внутренних органов.
Как защититься от смога:
- Ограничить пребывание на улице в утренние часы. Утром концентрация смога в воздухе максимальна.
- Уязвимым группам населения (дети, беременные женщины, пожилые люди) следует отказаться от длительных прогулок.
- Воздержаться от физической нагрузки на улице.
- Плотно закрывать окна и двери.
- Включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
- Проводить влажную уборку в жилых помещениях, использовать увлажнители воздуха.
- Не курить и не употреблять алкоголь. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней дыхательных путей.
- Увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день.
- Следует промывать нос и горло, употреблять кисломолочные продукты, подсоленную и щелочную воду.
- Ограничить использование автомобиля, отдавать предпочтение общественному транспорту.
Стоит отметить, что симптомами, которые возникают при отравлении смогом, являются головная боль, нарушение дыхания, усталость, плохая концентрация, нарушение ориентировки в пространстве, тахикардия, повышение артериального давления, судороги. Помните, что при возникновении указанных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу за медицинской помощью.
Теги: Донбасс, опасность, защита, смог
- "Колоть" народ будет государство
- Самооборона в темном переулке. Что можно носить при себе, а от чего стоит воздержаться
- В июле безопасных арбузов не бывает — мнение врача
- Яд на столе: 19 часто употребляемых продуктов, которые смертельно опасны
- Клещи "охотятся" на жителей Донецкой области
- Выборы-2012.Обновляем парламент правильно
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
- Олег Сенцов о разговоре Зеленского и добровольцев в Золотом-4: "Посмотрел стендап"18:23
- С блокпоста «ДНР» «Александровка» пожилую женщину увезла «скорая»17:31
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий16:53
- В Украине помощь при рождении ребенка существенно увеличат07:30
- «Разведение войск на Донбассе»: У Золотого опять гремят обстрелы07:15
- На КПП «Александровка» усилили проверки: требуют номера телефонов, заглядывают в бензобаки — соцсети22:32
- Такого ноября в Украине еще не было: синоптики подробно рассказали, чего ожидать22:01
- В Алчевске перед многоэтажным домом взорвали гранату21:29
- Туман или загрязнения? Жители промышленного Краматорска рассказали как им дишится. ВИДЕО20:58
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"20:27
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года19:56
- Через КПП «Донецк» из РФ зашла колонна из 27 единиц техники без номерных знаков19:25
- Беспилотник ОБСЕ попал под обстрел НВФ на Донбассе18:54
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Минздрав разработал новые критерии оказания помощи22:32
- Украинцев предупредили об опасных штаммах гриппа22:03
- Ученые узнали, как работа влияет на облысение18:00
- Эти овощи помогут снизить давление без лекарств15:40
- Високосный 2020 год: экстрасенсы рассказали, как уберечься от энергетических вампиров08:15
- Медики рассказали, стоит ли пить кофе людям со слабым сердцем22:44
- Фантастический доход: астролог рассказала, кто разбогатеет в ноябре
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Сурков в Донецке: возврат столицы Донбасса в Украину - решенный вопрос
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- ПриватБанк выступил со срочным заявлением: это коснется миллионов украинцев
- Блогер из ОРДО: В «ДНР» уже финиш, народ озабочен выживанием, Пушилина не спасет «политическая грамотность»
- Подземные толчки в Макеевке разрушают город - население готовится к эвакуации
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий