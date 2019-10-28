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Названы пять вещей в квартире, притягивающие болезни
Каждый предмет в нашей квартире, несёт особую энергетику. Если мы будем внимательно относиться к предметам, которые нам окружают, то сможем изменить свою жизнь в лучшую сторону.
Пришло время узнать, какие всё-таки предметы могут притянуть болезни в ваш дом.
1. Сомнительные подарки.
Иногда бывают такие ситуации, когда нам приходится принимать подарки от людей, которые нам неприятны. С этим ничего не поделаешь. Если этот человек пришел в ваш дом с подарком, то стоит быть с такими презентами поаккуратнее.
Некоторые предметы способны излучать негативную энергетику, которая со временем начнёт забирать ваше здоровье. После того, как праздник завершится, не стоит спешить ставит презент на полку. Рекомендуется омыть его святой водою, или вообще избавиться.
2. Изображения слонов и их фигурки с опущенным хоботом.
Эти крупные животные всегда считались символом мудрости. Они символизируют долголетие и достаток. Если вам нравится собирать подобные таких слоников, то необходимо отдавать своё предпочтение тем, у которых гордо поднят хобот.
Такие презенты часто дарят коллеги. Люди ставят из на свой стол в офисе, выглядит это очень стильно и привлекает удачу.
Однако, от слоника с опущенным хоботом лучше избавиться. Скорее всего, здесь речь идёт о подарках, которые преподносят недоброжелатели.
3. Разбитая посуда.
Любимая чашка немного треснула? Не нужно бояться с ней расстаться. Если вы будите пить или есть с подобной посуды, то таким образом можете накликать на себя несчастья.
Если вы не хотите себя чувствовать разбитым и несчастным человеком, то необходимо избавиться от таких вещей.
4. Разбитые стёкла.
Никогда нельзя смотреться в зеркало, на котором есть даже незначительная трещина или скол. От него лучше всего избавиться. С каждым разом, когда вы будите смотреть в него, то ваша позитивная энергетика будет постепенно заменяться негативной.
Со временем вы начнёте замечать, как в ваш дом начали проникать, один за другим различные болезни и неприятности. Они будут касаться не только вас, но и всех членов семьи, которые регулярно смотрятся в это зеркало.
5. Домашние тапочки с дырками.
Такие тапочки могут стать источником различных болезней. Если вы станете ходить по дому в такой обуви, то ваш организм ослабнет. А это приведёт к тому, что он станет подвержен к различным заболеваниям.
Кроме того, домашняя обувь всегда должна быть чистой и комфортной. Поэтому, необходимо следить за этим.
Есть люди, которые скептически относят ко всему этому. Однако это не просто слова. Подобные наблюдения ведутся уже на протяжении сотни лет. С поколения в поколение, переходят нам подобные жизненные мудрости.
Если бы всё это было неправдой, то люди бы давно перестали в это верить. Поэтому верите ли вы в это, или считаете безумством, дело ваше.
Однако если вам дороги члены вашей семьи, и вы обеспокоены состоянием вашего здоровья, то почему бы не проверить то, что нам твердят наши предки?
Возможно после того, как вы избавитесь от этих вещей, в вашей жизни действительно всё наладится.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, болезни, энергетика, квартира, приметы
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