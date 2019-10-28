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Осень нагрянула нежданно: Синоптики шокировали прогнозом на эту неделю
В начале этой недели в Украине существенно похолодает и начнутся дожди. Как передает replyua.net, на всей территории страны начнётся поздняя осень. Как рассказали в Гидрометцентре, 28 октября, в понедельник, на запад страны придёт циклон, который принесет с собой дожди и резкое понижение температуры.
В частности, в дневные часы в западных регионах будет не выше 14 градусов со знаком плюс. В остальных областях температура снизится незначительно. На севере будет около 13 градусов выше нуля, в центре, на юге и на востоке до 18 градусов со знаком плюс. А вот 29 октября, во вторник, холодный атмосферный фронт распространится практически на всю территорию. Дожди пройдут в центральных и западных областях, а также местами на востоке. Прогнозируется понижение температуры до 8 градусов выше нуля. Лишь на юге и на востоке температура будет до 16 градусов тепла.
30 октября, в среду, дожди пройдут на юге, востоке и в центре Украины. Синоптики предупредили, что температура продолжает понижаться. В Житомирской и Киевской областях в ночные часы прогнозируется мокрый снег. В западных регионах ожидается сухая погода, но при этом днём будет не выше 8 градусов тепла. В северных областях ожидаются серьезные заморозки, днём синоптики прогнозируют около 5 градусов со знаком плюс. На остальной территории будет от 7 до 13 градусов.
Теги: Донбасс, погода, осень, прогноз погоды
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