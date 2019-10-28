«Точно не будут»: Гончарук рассказал о судьбе субсидий до конца года

28.10.2019 10:20

До конца текущего года в Украине размер субсидий уменьшаться не будет, и это же касается всего периода отопительного сезона.

Как передает replyua.net, об этом в опубликованном вчера выпуске своего видеоблога «Чашка премьера» завил руководитель Кабинета министров Алексей Гончарук. «Субсидии уменьшены в нынешнем году точно не будут. И этот отопительный сезон, все те, кто их оформили, будут проходить на тех условиях, на которых они уже оформили», – заверил премьер.



По его словам, суть принципа оформления субсидий в 2020 году также не потерпит изменений. Алексей Гончарук заверил, что правительство намерено добиться такого показателя, при котором расходы семьи на коммуналку не будут превышать 15% общего ее дохода.



Ранее стало известно, что в Украине поменялись правила получения субсидий: с одной стороны, сама процедура оформления льгот была упрощена и стала удобнее, но некоторые аспекты этого процесса немного усложнились. Так, сейчас оформить субсидию можно по интернету. Но для этого нужно иметь цифровую подпись (ЭЦП) или пройти банковскую верификацию (BankID). Еще одно новшество заключается в верификации субсидий.