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Трамп устроил крупную подставу Зеленскому, дружбе с США конец: «огромный вред для Украины»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется туго, ведь мировые лидеры уже давно воспринимают страну — лохом
В связи со скандалом, возникшим на фоне скандального июльского телефонного разговора президента Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом никто из американских политиков – ни демократы, ни республиканцы, не хотят связываться с нашей страной.
Об этом заявил руководитель политических программ Украинского института будущего, украинский политолог и журналист Юрий Романенко во время чата на сайте «Главред».
В то же время, эксперт утверждает, что для того, чтобы быть интересным для инвестиций, Киеву нужно озвучивать свои долгосрочные интересы, чтобы они совпадали с американскими.
Романенко уверен, что на сегодняшний же день Украина – «страна-лох», которую «разводят» во всем — с Минскими договоренностями, с Будапештским меморандумом, с Большим договором о дружбе с Россией.
«Нам следует или от этого нарратива, от этого драматичного дискурса, от курса «вечных поражений» начинать уходить и начинать что-то создавать, или будем оставаться жабой, которая сидит на болоте и всем показывает, как не нужно жить. Потому что жаба – тупая. Вот и ответ на вопрос, почему к нам не приходят инвестиции. Так мы – жаба!», — резюмировал эксперт.
Также ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сам себя загнал в тупик, из которого у него есть только плохой и очень плохой выход.
Тупик у него появился после поездки и видео о капитуляции, отснятым по итогам поездки в Золотое. Главная проблема в том, что он то не только себя туда загнал, но и всю Украину. Проблема в том, что вся эта история наглядно показывает «уровень», наличие стратегического мышления, планирования и возможности переиграть Путина.
Такое мнение высказал блогер с ником Mason Lemberg.
«Берем и просто моделируем ситуацию. Зеленский отводит войска из Золотого, а через некоторое время Золотое накрывают «Смерчами» или «Градом» как когда-то Мариуполь, Краматорск или Бахмут. Возникает вопрос: кто будет в этом виновным? Президент даже не понимает, что после этого капитуляционного видео, в котором он занимал и лоббировал однозначно позицию РФ, в случае подобных событий, его сотрут с лица земли», — отметил блогер.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп, Зеленский
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