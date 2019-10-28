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У Путина выставили новые условия Зеленскому, встреча под вопросом: все подробности
У президента РФ Владимира Путина выдвинули новые требования для проведения встречи с Владимиром Зеленским
Новые условия России озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что для проведения новой встречи в нормандском формате Зеленский должен обеспечить выполнение приказов со стороны добровольцев на Донбассе. Речь идет об активистах, которые препятствуют разведению сил.
Песков заявил, что в Кремле «с большим вниманием» наблюдали за визитом Зеленского в Золотое Луганской области.
«Некоторые диалоги, которые имели место, во весь рост высветили те проблемы, которые есть, показали первоисточник этих проблем… По мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, тогда уже можно говорить о подготовке к разведению, что в свою очередь является важной составной частью подготовки к проведению саммита», — пояснил Песков.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, требование, встреча, Зеленский
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