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У Зеленского рассказали подробности встречи Президента с руководством НАБУ
Президент Владимир Зеленский на встрече с руководством и коллективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заявил об их поддержке в борьбе с коррупцией. Об этом говорится в сообщении на сайте президента, передает РБК.
Зеленский на встрече заявил, что ранее сотрудники НАБУ находились под давлением.
"Мы на вас не будем влиять, но если кто-то давит, вы нам говорите - будем давить на них. Если будут возникать проблемы - обращайтесь. При нас у вас развязаны руки", - заявил он.
Он также добавил, что общество ждет от антикоррупционных органов результатов работы, в частности обвинительных приговоров.
"Мы очень хотим, чтобы все топ-коррупционеры действительно отвечали перед законом, получили заслуженные приговоры. Потому что нам общество уже никогда не простит отсутствия наказания", - отметил Зеленский.
Кроме того, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркнул, что антикоррупционные органы должны оправдать запрос общества на справедливость в короткие сроки.
Напомним, сегодня антикоррупционные органы объявили подозрение бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.
Отметим, ранее НАПК расширило круг близких лиц и членов семьи субъектов декларирования. Теперь термин "близкие лица" применяется к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).
Теги: Донбасс, президент, встреча, НАБУ, Зеленский
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