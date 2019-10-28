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У Зеленского сообщили об удешевлении электроэнергии на 14%
В Украине снизилась стоимость электрической энергии для школ, больниц, детских садов, университетов, военных частей, бизнеса, водоканалов и других учреждений. Как передает replyua.net, об этом сообщили сегодня в Офисе президента в Facebook.
«В последнее время мы отмечаем снижение стоимости электрической энергии на рынке «на сутки вперед». Электроэнергия за два месяца стала дешевле почти на 14%, или более чем на 20 копеек. В результате - счета за электроэнергию для школ, больниц, детских садов, университетов, воинских частей будут меньше», - говорится в сообщении.
Также известно, что более дешевой электроэнергия станет для малого, среднего, крупного бизнеса, для водоканалов, электротранспорта и других коммунальных предприятий. В связи с этим в Офисе президента уточнили, что это важно, так как себестоимость товаров и услуг этих предприятий непосредственно влияет на цены и тарифы для всех украинцев.
«Спасибо нашей энергетической команде и надеемся на соответствующую работу антимонопольных органов. Ведь развитие конкуренции является залогом эффективного рынка, а увеличение предложения стимулирует производителей к снижению стоимости. От конкуренции выигрывает каждый украинский потребитель и украинская экономика в целом!», - отметили в ОПУ.
Теги: Донбасс, президент, электроэнергия, Зеленский
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