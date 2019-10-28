Украинцам сообщили новые условия выхода на пенсию: кого это коснется

28.10.2019 10:40

Украинцам озвучили новые условия выхода на пенсию

Как передает Politeka.net, нюансы озвучила замглавы Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук

Как известно, в октябре были изменены требования к наличию трудового стажа. В текущем месяце на пенсию смогут выйти те украинцы, чей трудовой стаж составляет минимум 26 лет.

Что касается показателя, то дальше — только хуже: он с каждым годом будет только расти, пока не достигнет отметки в 35 лет. Однако, новые требования не коснутся тех украинцев, которые работают на тяжелых и опасных для здоровья производствах

По словам Натальи Корнийчук, тем украинцам, которым не хватает трудового стажа для выхода на заслуженную пенсию, государство будет выплачивать минимальное пособие.

«Законодательством предусмотрено также и назначение пенсий в 63 года, но при наличии меньшего количества страхового стажа. На сегодняшний день право на назначение пенсий в 63 года имеют те лица, у которых стаж составляет менее 26 лет, от 16 до 26 лет», — подчеркнула замглавы Главного управления пенсионного фонда в Днепропетровской области Наталья Корнийчук

Как сообщалось ранее, чтобы с уверенностью получить пенсию в старости, лучше убедиться заранее, что вам будет хватать страхового стажа. Сложность в том, что требования к минимальному стажу, необходимого для получения пенсии в Украине постоянно менялись, как и сумма выплат в фискальные органы и ПФУ.

К например, в разные годы, предприниматели, которые работают по упрощенной системой, платили в пенсионный фонд лишь 10% от суммы своего налога, который составлял от 50 до 200 грн.

При этом предприниматели были уверены, что зарабатывают себе стаж, и, соответственно, пенсию. А теперь получается, что в некоторых предпринимателей, стаж шел не год за год, а едва не три года предпринимательской деятельности обеспечивали лишь год страхового стажа.