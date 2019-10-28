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Украинцы смогут самостоятельно покупать номерной знак на свой автомобиль
Жители украины смогут самостоятельно приобретать номерные знаки на свое авто. Об этом сообщает Гончарук, замминистра иностранных дел.
Для этого Верховная Рада примет изменения в законодательство.
Так, подразумевается, что человек после получения техпаспорта не получит автономер в органе государственной власти. Он должен будет прийти на предприятие, которое занимается изготовлением номеров и купить номерной знак, соответствующий ГОСТу, там.
Человек при этом не будет обязан брать тот номер, который на данный момент есть в наличии в определённом государственном сервисе, а на частном предприятии выберет тот, который еще не занят.
В этом Гончарук видит много преимуществ: во-первых, есть возможность выбора номерного знака, во-вторых, ситуаций, когда номера нужного региона нет в наличии или идет обжалование закупки и номеров ограниченное количество, не будет.
Также преимуществом является то, что появятся предприятия, которые смогут заняться производством автономеров.
Также государство не будет тратить бюджетные деньги на изготовление номерных знаков и их транспортировку.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, номерной знак, автомобиль
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