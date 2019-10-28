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Уже скоро: Украину ожидают 12-градусные морозы
28.10.2019 13:15
В Украине ожидаются морозы и снег уже в ноябре.Об этом сообщает народный синоптик Леонид Горбань, передают Подробности.
Похолодание начнется уже в начале ноября, а на термометре выше 5 градусов не ожидается.
С 4 ноября станет холодно и сыро, и температура опустится до плюс 2. Однако потом станет немного теплее. С 6 ноября днем будет до плюс 6 градусов, возможны дожди.
В средине ноября прогнозируется до минус 7 градусов, а ночью местами температура может опускаться даже до -12 градусов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, мороз, прогноз погоды
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