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В Минэкономики хотят отменить один из налогов в Украине
Глава Министерства экономического развития, торговли, а также сельского хозяйства Милованов Тимофей на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил, что он предложил к обсуждению целый ряд решений для налоговой реформы, в том числе, отмену единого социального взноса и снижение налога на доходы физических лиц.
В частности, как информирует replyua.net, он отмечает, что налоги должны стимулировать создание рабочих мест и повышение заработных плат. Также чиновник подчеркнул, что для этого необходимо снизить налоги на труд, а также увеличить налоги на активы. Милованов написал пост такого содержания: «Отменить ЕСВ. Максимально снизить налог на доход физического лица. Для компенсации, поднять налог на недвижимость, на землю и другие активы. Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы. Не трогать НДС. Улучшить сбор. Продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами. Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создании достаточного количества рабочих мест».
Министр подчеркнул, что «все эти восемь пунктов – до обсуждения». Он также продолжил: «Идея этих пунктов - снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы». Напоследок он добавил, что на практике менять систему налогов очень сложно, потому что есть большие расходы.
Теги: Украина, Донбасс, отмена, налоги
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