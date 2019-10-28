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В Украине многие могут лишиться субсидий и другой помощи: грядут проверки
В парламенте был принят закон "О верификации госвыплат" 17 октября нынешнего года. Это значит, что граждане Украины, которые получают любую помощь от государства, подвергнутся проверке.
После подписи закона Зеленским в стране могут начаться проверки граждан, которым назначена материальная помощь от государства.
По мнению специалистов, такая процедура поможет выявить недобросовестных пользователей государственными льготами, соответственно, деньги вернуться в казну.
Если данные, поданные в органы соцпомощи льготником, не соответствуют реальности, то материальная помощь прекратится. К тому же, человека обяжут вернуть полученные обманом от государства деньги обратно. Такой процесс может вернуть в бюджет нашей страны миллиарды гривен.
Цель подписанного закона в повышении развития социального обеспечения граждан и рост эффективности использования госсредств.
Теги: Украина, Донбасс, субсидия, проверка
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