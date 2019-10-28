Верификация госвыплат: кому следует бояться?

28.10.2019 14:16

В октябре парламент принял закон «О верификации и мониторинге государственных выплат». И получатели субсидий и льгот сразу же заволновались. Не хочет ли власть таким образом лишить их финансовой поддержки? Чтобы избежать спекуляций, Центр общественного мониторинга и контроля узнал, кого касается закон и как он будет действовать.

Средство против нарушителей

Верификация госвыплат – это проверка законности их начисления и получения. Она затронет украинцев, которые получают пенсию, стипендии, льготы, субсидии, а также любую другую денежную помощь из государственного или местного бюджетов, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования. Честным гражданам волноваться не стоит. По словам авторов закона, верификация направлена ​​на то, чтобы помощь от государства получали те люди, которым она действительно нужна.

«Это о справедливости, если один человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую из этих квартир получает субсидию – это несправедливо», – отмечает инициатор нововведения, председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Согласно закону, верификацию осуществляют в автоматическом режиме в информационно-аналитической платформе, а не вручную. Система сравнивает данные в электронных ресурсах различных государственных служб, реестрах, банках и тому подобное. То есть проверяющие органы имеют доступ к такой личной информации украинцев, как паспортные данные (имя, дата и место рождения, пол), идентификационный код, зарегистрированное и фактическое место проживания, открытые банковские счета, поездки за границу, владение недвижимостью, автомобилями и тому подобное. Компьютерная система сравнивает эту информацию с документами, предоставленными для получения государственных выплат.

Закон предусматривает 3 типа верификаций: превентивная – проверка во время обращения за назначением государственных выплат; текущая – проверка при начислении государственных выплат; ретроспективная – проверка после завершения государственных выплат.

По результатам верификации Минфин дает рекомендации органам, осуществляющим государственные выплаты. Если нарушений нет, то рекомендуется назначить или возобновить выплаты. Если проверка выявила расхождения в данных, то проводится повторная проверка. Может оказаться, что информация в электронном реестре содержит ошибку, тогда управление соцзащиты или Пенсионного фонда исправляет неточности. Между тем в случае подтверждения нарушения Минфин может рекомендовать прекратить выплаты или вернуть выплаченные средства.

Стоит заметить, что решение о прекращении или взыскания возмещения принимает только орган, осуществляющий государственные выплаты.

Что нужно для успеха?

Верификация бюджетных выплат не является чем-то новым. Она проводилась и раньше, но не была нормирована на уровне законодательства. Например, в течение 2018 года было проверено около 2,6 млн получателей социальной помощи. Сумма выплат, которые получались незаконно, превысила 50 млн грн. Таким образом, отмечают в правительстве, принятый закон поможет сохранить бюджетные средства и повысит адресность государственной поддержки.

«Каждая гривна налогоплательщиков, которую мы через бюджет отправляем на льготы и субсидии, должна пойти исключительно тем, кто в ней действительно нуждается и соответствует критериям. Поэтому верификация – это о социальной справедливости, с одной стороны, и о бюджетной дисциплине, с другой. И это правильно», – убеждена руководительница Минфина Оксана Маркарова.

Поэтому, по мнению экономистов, этот закон давно нужен был Украине, ведь он позволяет создать единую базу социальных выплат. Теперь не будет «мертвых душ», которые получают пенсии, и фиктивных льготников.

«Если кто-то умер, то в этом случае будут проверять преступника и мошенника, которые по 5-10 лет получают соцвыплаты из наших публичных средств», – объясняет депутат Татьяна Третьякова.

Впрочем, эксперты отмечают, что закон будет работать успешно только при определенных условиях. В частности, если местные чиновники не будут злоупотреблять предоставленной властью.

«Существуют большие подозрения, что этот закон будет использован именно для того, чтобы забрать субсидии у миллионов украинских семей. Посмотрите, кто по этому закону принимать решение – местный чиновник. Вот когда левой рукой боремся с коррупцией, а правой ее снова узакониваем. Мне кажется, это неправильный путь», – считает нардеп Артур Герасимов.

Кроме того, для внедрения эффективной верификации нужна перепись населения. Именно ее результаты станут инвентаризационной базой для качественной системы проверки.

Согласно закону, украинцы, которые хотят оформить социальные выплаты, начнут проходить верификацию с 1 июля 2021 года. А остальные получателей – когда заработает электронная платформа для верификации.

Центр громадського моніторингу та контролю