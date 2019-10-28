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Зеленский ушел от подлой уловки Путина, президент сделал все возможное: «теперь Киеву придется…»
Если Украина вмешается во внутреннюю политику другой страны, то ее ждет геополитическое поражение
Такое мнение в статье издания НВ выразил шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.
По его словам, поведение Зеленского заслуживает одобрения.
Эксперт прокомментировал информацию о том, что «двумя людьми, оказавшими наибольшее влияние на Трампа в украинском вопросе, были Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан», Аслунд отметил «враждебность и антидемократичность» обоих политиков.
«Что может сделать Украина, если Трамп действительно работает на Путина? Вывести его на чистую воду! Официальному Киеву нужно убедиться в том, что Конгресс США знает, что происходит на самом деле, и что украинская власть не располагала какой-либо информацией», – подчеркнул политик.
При этом он отметил достойное поведение Владимира Зеленского в сложившейся ситуации.
«Если вы вмешаетесь во внутреннюю политику другой страны, вас не ждет ничего, кроме поражения. Президент Зеленский на удивление хорошо справился с тем, чтобы избежать вовлечения в чужой коррупционный скандал. В этой истории Украина оказалась на высоте — настолько же, насколько низко пал Трамп», – закончил эксперт.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, Зеленский
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