Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский уволил главу Великоновоселковской РГА в Донецкой области

28.10.2019 09:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский уволил главу Великоновоселковской РГА в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ященко Анну с должности главы Великоновоселковской РГА в Донецкой области.

Соответствующее распоряжение № 354 / опубликовано 25 октября на сайте главы государства.

«Уволить Ященко Анну Анатольевну с должности главы Великоновоселковской районной государственной администрации Донецкой области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в распоряжении.

Источник: https://donpress.com 


 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх