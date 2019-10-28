Зеленский уволил главу Великоновоселковской РГА в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ященко Анну с должности главы Великоновоселковской РГА в Донецкой области.

Соответствующее распоряжение № 354 / опубликовано 25 октября на сайте главы государства.

«Уволить Ященко Анну Анатольевну с должности главы Великоновоселковской районной государственной администрации Донецкой области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — говорится в распоряжении.