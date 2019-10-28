Зеленский выдвинул серьезные условия Коломойскому и Ахметову, подробности

28.10.2019 08:48

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об Игоре Коломойском

Зеленский отметил, что во время выборов не искал и не получал никаких советов от Коломойского, а также не планирует предоставлять ему какие-то особые привилегии. Об этом сообщает The New Yorker.

Владимир Зеленский требует от Коломойского тоже самое, что и от других олигархов, а именно, тратить какой-то определенный процент заработка на инфраструктурные и соцпроекты. Так, Ринат Ахметов купил 200 автомобилей скорой помощи, а Виктор Пинчук — квартиры освобожденным из русского плена морякам и политзаключенным.

«Слушай, друг, прошлое прошло… пора отдать большую часть ваших денег на социальные проекты и реконструкцию Донбасса», – такие слова он сказал украинским олигархам.

Также глава страны отметил, что его не пугает потеря поддержки телеканала «1+1».

«Если после этого канал будет настроен против меня — ну что ж, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что на сайте президента Украины опубликован новый указ Владимира Зеленского, касающийся кадровых назначений. Речь о силовых и военных структурах.

Так, новым указом от 25 октября 2019 вносятся изменения в указ от 4 июня 2008 № 516 «О некоторых вопросах осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны». В частности, изменения коснулись перечня должностей руководителей военных формирований, правоохранительных органов, кандидатуры для назначения на которые согласовываются только с Президентом Украины, то есть в нынешнее время с Владимиром Зеленским.

А именно, в Минобороне Зеленский будет одобрять кандидатов на такие должности: