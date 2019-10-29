Бессмертный встревожен новым планом по Донбассу

29.10.2019 14:18

План по Донбассу, который начал реализовывается в Украине очень похож на план Сайдика, который никогда не поддерживала украинская сторона.

Об этом по данным Еспресо.TV. заявил экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, передает donpress.

По его словам, данный план заключается план в легализации «Л/ДНР». Бессмертный уточнил:

«У меня такое ощущение, что идет выполнение плана Сайдика, который был представлен еще в 2018 году. Этот план никогда не принимался украинской стороной. То, что предлагается сейчас, очень близко к тому, что было в этом плане. Этот документ неприемлем, поэтому что он, по сути, признает так называемые квазиобразования, их руководителей, так называемую переименованную полицию оккупантов».

Как добавил политик, в таком случае может быть признано, что на Донбассе боевые действия против ВСУ ведут не российские войска, а вооруженные образования, которые впоследствии могут стать органами власти. Бессмертный отметил:

«То, что мы до сих пор не сказали, что это линия фронта, а с той стороны находятся российские войска, мы тем самым ослабляет свою позицию относительно национального и международного права».