Дифтерия в Украине: количество заболевших растет

29.10.2019 12:59

В Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерии, 18 из которых – в течение октября.

Об этом сообщили в Центре общественного Минздрава, передает segodnya.

"На 28 октября 2019 в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 – в течение октября. Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях", – говорится в сообщении.