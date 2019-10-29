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Дифтерия в Украине: количество заболевших растет
29.10.2019 12:59
В Украине зафиксировали 20 случаев заболевания дифтерии, 18 из которых – в течение октября.
Об этом сообщили в Центре общественного Минздрава, передает segodnya.
"На 28 октября 2019 в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 – в течение октября. Пять случаев подтверждены лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях", – говорится в сообщении.
Теги: Украина, Донбасс, Минздрав, дифтерия, октябрь
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