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Мобильная связь в каждом уголке Украины: подписано "историческое соглашение"
Украинское правительство заключило с мобильными операторами в стране соглашение, которое призвано помочь обеспечить мобильное покрытие по всей стране.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 29 октября на проходящем в Мариуполе первом инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine, передает segodnya.
Глава государства отметил, что премьер-министр Алексей Гончарук и руководство мобильных операторов подписали "исторический" меморандум.
"В рамках этого меморандума каждый уголок нашей страны будет покрыт мобильной связью и сетью интернет", – обещает Зеленский.
Он добавил, что данное соглашение не мог подписать "никто в течение всей истории нашей страны".
"Этот короткий документ – результат работы огромного количества человек. Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должен быть доступная качественная связь и интернет", – дополнил президента премьер Гончарук, обещав сделать все возможное для достижения поставленной цели.
В Telegram-канале главы правительства уточнили, что в соглашении с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины говорится о перераспределении частот, а также об обеспечении конкурентных условий.
"Как результат – у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев – качественная связь в селах и на дорогах", – объяснил Гончарук.
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, мобильный оператор, форум, мобильная связь, соглашение, Зеленский
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