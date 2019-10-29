"Найдем и изнасилуем": полиция массово начала штрафовать водителей на дорогах

29.10.2019 14:59

Патрульная полиция начала дежурить в Киеве на полосах общественного транспорта, и за 5 дней инспектирования выписала 2 тысячи штрафов на 1 миллион гривен.

Об этом заявил советник киевского городского головы Максим Бахматов в интервью "Хмарочосу", посетовав на проблему с пробками в столице, передает from-ua.

"И наша первая задача - получить этот инструмент, который бы объективно оценивал ситуацию с трафиком в Киеве..." - сказал он.

Ранее Бахматов создал и возглавил координационную группу по планированию и улучшению городского трафика Kyiv Traffic Group.

"Уже есть первые результаты работы группы. Мы договорились с полицией, они будут дежурить в часы пик (с 7 до 10 утра и с 5 до 8 вечера) на 12 полосах общественного транспорта и будут выписывать штрафы тем, кто на них заезжает", - рассказал Бахматов.

"Знаете, сколько мы заработали на штрафах за пять дней? Около миллиона гривен, 2 тысячи штрафов с 15 по 20 октября. Теперь эти полосы свободны, ими пользуется общественный транспорт, так как автомобилям на эти полосы заезжать теперь опасно", - добавил он.

По словам советника главы КГГА, не все водители соблюдают правила дорожного движения.

"Камеры зафиксировали 27 автомобилей, которые каждый день заезжают на полосу общественного транспорта на улице Вернадского. Я попросил наш IT-департамент составить этот список. Теперь можно сказать: "Ты, ты и ты - рагуль. Создаешь опасность для велосипедистов. Не даешь нормально проехать общественному транспорту. Мы будем тебя находить, наказывать и насиловать. Морально, конечно". И это все можно делать благодаря smart city технологиям", - заявил Бахматов.