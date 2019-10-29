Не приехали к чиновнику и поплатились: как на скорой фильтруют вызовы

29.10.2019 16:40

Правительство утвердило стандарты доступности к публичным услугам, среди которых и время, отведенное на прибытие бригады скорой помощи: в городе — 10 минут, за его пределами — 20 минут. Правда, как уверяют врачи, норматив не меняли, а лишь еще раз закрепили то, что действует с 2012 года. Другой вопрос, что следовать ему становится все сложнее.

К кому не выезжает скорая, выясняли "Вести".

Не хватает бригад

Это был серьезный скандал. Из-за разбитой трассы Н-14 Николаев — Днепр карета скорой помощи восемь часов везла в больницу мужчину с инсультом из села Владимировка. Да и в целом жители Николаевской области ждут приезда скорой не меньше двух часов. А недавно в село, которое находится в 15 км от Днепрорудного Запорожской области, ночью вызвали скорую к пенсионеру в предынсультном состоянии. Врачи приехали утром в воскресенье, сделали укол и посоветовали идти к участковому в понедельник. А сколько рассказов от возмущенных украинцев, к которым скорая помощь вообще не доехала...

Врачи уверяют: чтобы четко выполнить распоряжение и вовремя приехать к пациенту на вызов, необходимо два фактора: как можно больше бригад скорой, чтобы покрыть как можно большее количество вызовов; выезд только на экстренные случаи, когда действительно есть угроза жизни и здоровью человека.

Но и с первым, и со вторым — большие проблемы. "В Киеве о том, чтобы успеть к месту вызова за 10 минут, можно только мечтать, — все зависит от расстояния и трафика. Это естественно. Но основная проблема в том, что осталось мало бригад, люди уходят с этой работы. И поэтому на оставшихся нагрузка сильно возрастает. Ну и даже не в этом проблема. Было бы намного проще, если бы скорым не приходилось выезжать на все подряд вызовы — будь то насморк или же повышенное артериальное давление", — говорит "Вестям" врач столичной скорой Игорь Коверзнев.

К кому должна приехать скорая

По нормативам, прописанным еще в 2012 году, но действующим по сей день, скорая должна прибыть в течение 10 минут к пациентам, у которых случился: обморок; судороги; внезапное расстройство дыхания; внезапная боль в области сердца; рвота кровью; острая боль в животе; наружное кровотечение; острое инфекционное заболевание; острое психическое расстройство, которое угрожает жизни и здоровью пациента и/или других лиц.

А также если у пациента обнаружены травмы (ранения, переломы, вывихи, ожоги, тяжелые ушибы, травмы головы); поражения электрическим током, молнией, тепловым ударом, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути); повреждения различного происхождения во время чрезвычайных ситуаций (дорожно-транспортные происшествия, аварии на производстве, стихийные бедствия и т. п.); отравления, укусы животных, змей, пауков, насекомых и т. д.; нарушение нормального течения беременности (преждевременные роды, кровотечение и пр.).

"Надо спасать"

Впрочем, в Киеве, как уверяют, скорая выезжает на все вызовы подряд. "Пробовали действовать строго по инструкции, то есть ездить только на экстренные, а остальных отправлять в больницу, но длилось это недолго. Как оказалось, диспетчер не отослала бригаду к семье одного из высокопоставленных чиновников. Он устроил грандиозный скандал, и во избежание неприятностей в дальнейшем — мало ли на кого еще могут нарваться в столице — перестали "фильтровать" вызовы. И теперь приходится ездить на все вызовы подряд, в том числе и на ложные, за которые, к слову, предусмотрена административная ответственность", — рассказывает "Вестям" на условиях анонимности врач столичной скорой.

По данным полиции, в Киеве только в этом году за ложный вызов было составлено 1588 административных протоколов. Правда, штрафы мизерные — от 51 до 119 грн.

"Нужно все исправлять"

Советник главы профсоюзов работников медицины Лариса Канаровская считает, что система скорой помощи в стране сейчас сама остро нуждается в помощи. "Несколько лет назад на скорую в Киеве приходилось 600 тысяч вызовов в год, и еще 350 тысяч — на неотложку. В прошлом году КГГА сократила неотложку, чем поставила семейных врачей в сложное положение — им увеличили количество больных с полутора тысяч до двух. Кроме того, те, кто звонил в неотложку, теперь обращается в скорую. А если скорая приедет на повышенное давление, которое относится не к срочным вызовам, то вынужден будет ждать другой, ургентный больной. Нужно все исправлять, но сегодня в Минздраве некому этим заняться", — поясняет "Вестям" Лариса Канаровская.

Правда, в Минздраве повлиять могут далеко не на все, говорил нам неделю назад советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов. "Если что-то происходит в лечебных заведениях, стоящих на балансе местных органов власти, Минздрав не может прийти с проверкой, не может вмешаться в их работу. Только некоторые лечебные заведения еще до сих пор в подчинении министерства. К тому же местные бюджеты выделяют деньги на зарплаты, покупку еды и т. д. Услуги только финансируются из НСЗУ", — рассказал "Вестям" Раимов.