Пенсии-2020: На сколько и у кого вырастут выплаты

29.10.2019 11:38

В 2020 году в Украине будет проведен пересмотр показателей минимальной пенсии, сообщает «donpress».

По данным издания, украинским Кабмином запланированы три этапа повышения этих пенсий :

В январе пенсии повысят военным.

В июле поднимут минимальную пенсию.

В декабре тоже повысят минимальную пенсию.

Сообщается, что в 2020 году «минималка» вырастет на 8% - с 1638 до 1769 гривен. При этом индексация пенсий запланирована на март 2020 года.