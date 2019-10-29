Возвращение Приватбанка Коломойскому: Зеленский поставил точку

29.10.2019 18:31

Сегодня, 29 октября, выступая на форуме RE: think. Invest in Ukraine, президент Владимир Зеленский сделал громкое заявление относительно возвращения государственных банков бывшим собственникам.

Так, выступая на RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, Зеленский заверил, что бизнес-процессы в стране уже начали меняться и в будущем будут выработаны понятные правила игры для всех инвесторов. Об этом сообщает Диалог.UA.

Также он отметил, что все слухи относительно того, якобы новое правительство и президент собираются возвращать государственные банки их бывшим владельцам, это неправда и Зеленский будет всегда отстаивать интересы государства. Кроме того, он подчеркнул, что лично гарантирует каждому инвестору защиту его денег в Украине.