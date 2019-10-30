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Депутатов ударят по самому больному: закон вступил в силу
С сегодняшнего дня, тридцатого октября, народных депутатов лишат выплат, если они будут прогуливать заседания. Однако, действовать он начнет с первого ноября. Об этом стало известно вчера со средств массовой информации.
В законопроекте идет речь о том, что если народный депутат Верховной Рады, условно, за ноябрь, не придет более, чем на треть заседаний, без уважительных на то причин, тогда, ему не будут возвращены выплаты, которые связаны с депутатскими полномочиями за месяц. Данная реформа была подписана президентом Украины, Владимиром Зеленским еще 25 октября.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что Святослав Вакарчук, лидер партии «Голос» не пришел на 10 из 27 заседаний, что составляет 37 процентов.
Стоит отметить, что ранее, в 2007 году, Святослав Вакарчук уже был народным депутатом, и тогда, он побил все рекорды, и не пришел на 78 процентов заседаний.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, закон, Верховная Рада, депутаты
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