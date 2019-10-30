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На Прикарпатье открыли "Парк Ледникового периода"
В прикарпатском селе Старуня открыли "Парк Ледникового периода". Именно в этом селе в начале 20 века ученые нашли уникальные целые останки доисторических животных. Исследования показывают, что это еще не последняя находка.
Уникальные создания вернулись в Старуню, но как голограммы. Тысячи лет назад на этой территории и правда жили мамонты, шерстистые носороги и кроманьонцы. На территории нынешнего села зеленела тундра, вместо поля – водоем. Только животные не подозревали, что озеро может их убить (на дне был битум, который тянул животных на дно).
Первыми обнаружили останки жители села в 1907 году. Правда, они даже не догадывались, что это такое. Поэтому, тело мамонта поделили между жителями и пустили на обувь.
После такого инцидента в Старуню помчались ученые из разных уголков Украины. Они извлекли часть шерстистого носорога. Спустя 22 года – еще 3 туши, одна из которых была 3-летней самкой. Сейчас эти уникальные останки находятся в Львовских и Краковских музеях.
Жители не огорчаются, ведь по инициативе Натальи Ключник теперь в Старуне целый парк.
"Эмоцию надо было из этого сделать. И поэтому мы решили, что все должно остаться здесь нетронутым. Мы не будем изменять ландшафт. Но здесь появятся, как будто из-под земли, те мамонты, носороги, возможно, стоянки тех людей, превращенные в парки топиари",
- сообщает Наталья Ключник, исполнительный директор Ассоциации сельских, поселковых советов объединенных общин Украины.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Прикарпатье, Ледниковый период, парк
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