- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
- Состоится ли «нормандская встреча»: у Путина сделали заявление15:15
- На Украину движется исландский антициклон14:40
- «Есть надежда, что точка невозврата еще не пройдена»: Военный эксперт допускает, что украинские военные успеют вернуться на свои позиции в случае обострения ситуации14:20
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Зеленский рассказал, как вернет Крым и Донбасс: раскрыт важный план, «в ближайшее время…»13:45
- «Вы за это воевали?»: Гиркин гневно обратился к главарям НВФ из-за разведения войск на Донбассе13:30
- Депутатов ударят по самому больному: закон вступил в силу13:15
- «Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск13:00
На Украину движется исландский антициклон
Осень вряд ли порадует нас еще теплыми деньками, ведь территорию Украины ожидают похолодания. Сейчас к нам активно движется антициклон, который находится под Исландией. Температура на градусниках становится все ниже, а с 30 октября нас ожидает резкое похолодание по всей территории страны, сообщает синоптик Наталья Диденко.
«Поскольку фронт - холодный, то за ним распространяется, соответственно, холодный воздух. Теплую погоду постепенно вытеснять с нашей территории антициклон Oldenburgia»
– делится Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Антициклон принесет не только снижение температуры, но и дожди, в некоторых регионах даже мокрый снег. В первую неделю ноября придут заморозки – температура на столбиках термометров может снизиться до -5.
Не стоит забывать, что Украина находится сейчас в полосе антициклонов, из-за чего на территории нескольких областей будет продолжаться густой туман.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон
- Украинцев ожидает ледяной ад самой холодной зимы столетия!
- Есть план: в Украине назвали дату, до которой собирается воевать Кремль
- Военный эксперт рассказал о "белорусском" этапе агрессии РФ против Украины. ВИДЕО
- Не хуже Javelin: Муженко рассказал, какое оружие получит Украина в этом году
- Украина сможет работать с администрацией Трампа, но следует уже больше рассчитывать на себя - Горбулин
- Снег заметает Украину – люди не могут прийти в себя
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
- «Есть надежда, что точка невозврата еще не пройдена»: Военный эксперт допускает, что украинские военные успеют вернуться на свои позиции в случае обострения ситуации14:20
- Зеленский рассказал, как вернет Крым и Донбасс: раскрыт важный план, «в ближайшее время…»13:45
- «Вы за это воевали?»: Гиркин гневно обратился к главарям НВФ из-за разведения войск на Донбассе13:30
- «Для ребят ничего не изменилось»: бойцы «Азова» выступили с резким заявлением по отводу войск13:00
- Зеленский решил, что делать с Донбассом: сделано важное заявление11:48
- Россия усилила контроль над «ДНР»: что произошло11:32
- Правозащитники рассказали о новом механизме выплаты долгов по пенсиям жителям ОРДЛО11:15
- Кабмин намерен обеспечить Крым и ОРДЛО крупнейшими операторами украинской связи и Интернета08:14
- Европа и Россия загнали Украину в угол, есть два варианта: «либо зависимость, либо…»16:05
- Разведение сил не помогло: боевики открыли огонь по Золотому-415:45
- В зоне ООС на Донбассе объявлен режим «желтый»: названы ограничения для населения15:30
- Состоится ли «нормандская встреча»: у Путина сделали заявление15:15
- Гороскоп удачи на 30 октября: кто любимчик сегодняшнего дня15:00
- На Украину движется исландский антициклон14:40
- «Есть надежда, что точка невозврата еще не пройдена»: Военный эксперт допускает, что украинские военные успеют вернуться на свои позиции в случае обострения ситуации14:20
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Зеленский рассказал, как вернет Крым и Донбасс: раскрыт важный план, «в ближайшее время…»13:45
- «Вы за это воевали?»: Гиркин гневно обратился к главарям НВФ из-за разведения войск на Донбассе13:30
- Опаснее кори: Украине грозит эпидемия дифтерии14:03
- Осенняя простуда: как вылечиться без медикаментов09:30
- Появился полный лунный календарь на ноябрь20:07
- Если не спится: способы без овец уснуть за одну минуту08:29
- Заболевания, симптомом которых является частая зевота22:28
- Украину атакует смертельная инфекция: вакцины нет!12:17
- Названы эффективные способы защититься от смога07:45
- Специалисты рассказали, чем нельзя закусывать алкоголь17:52
- Доктор Комаровский назвал продукты, которые вызывают аллергию: «Срочно убрать!»10:39
- Названы самые опасные виды жиров07:17
- Глоба о последнем воскресенье октября: "Этот день все изменит"
- Как трудовой стаж изменится с октября: что надо знать украинцам. ВИДЕО
- Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года
- В Докучаевске возле мусорника найдены паспорта россиян
- «Сверху попросили не позориться»: Тинянский рассказал об очередном падении рейтинга Пушилина
- Подробности сверхсекретного визита Суркова в Донецк - Пушилина и его людей пришлось "отпаивать"
- Открылась правда о переписи населения "Л/ДНР"
- В «ДНР» паника: пенсионеров могут оставить без пенсий
- «Театр абсурда»: дончане отреагировали на завершенный мурал убитого «Моторолы»
- Кремль сделал срочное заявление по Донбассу: "Москва готова"