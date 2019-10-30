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На Украину движется исландский антициклон

30.10.2019 14:40
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На Украину движется исландский антициклон

Осень вряд ли порадует нас еще теплыми деньками, ведь территорию Украины ожидают похолодания. Сейчас к нам активно движется антициклон, который находится под Исландией. Температура на градусниках становится все ниже, а с 30 октября нас ожидает резкое похолодание по всей территории страны, сообщает синоптик Наталья Диденко.

«Поскольку фронт - холодный, то за ним распространяется, соответственно, холодный воздух. Теплую погоду постепенно вытеснять с нашей территории антициклон Oldenburgia»

– делится Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Антициклон принесет не только снижение температуры, но и дожди, в некоторых регионах даже мокрый снег. В первую неделю ноября придут заморозки – температура на столбиках термометров может снизиться до -5.

Не стоит забывать, что Украина находится сейчас в полосе антициклонов, из-за чего на территории нескольких областей будет продолжаться густой туман.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, погода, циклон
 
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