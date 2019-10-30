Обяжут получить лицензию: рынок такси в ближайшем времени будет легализирован

30.10.2019 16:41

В Верховной Раде заговорили о налогообложении в сфере такси. Так, правительство решило всерьез заняться этим вопросам. Налоги на рынке такси существенно наполнят госбюджет.

Дмитрий Михайленко, помощник главы комитета по вопросам финансов и налогов, сообщает, что оборот в этой отрасли ежегодно составляет порядка 50 млрд гривен.

Так, в Польше таксистов обязали получать лицензию. Диспетчер обязан сохранять информацию о доходах наемного сотрудника и предоставлять их в соответствующие органы. Сотрудники такси являются физлицами и могут получить штраф в размере 30 тысяч долларов за посредничество с нарушением закона.

Михайленко рассказал о возможных изменениях подробнее. Таксисты могут быть разделены на несколько категорий: диспетчеры, профессионалы и любители.

Профессионалы будут работать по законам малого или среднего бизнеса, любители "уйдут" в категорию самозанятости или непостоянного дохода, а диспетчерские посредники станут представителями среднего или крупного бизнеса.

Каждая категория будет иметь свою лицензию и разный уровень налогов.

Источник: http://kr24.com.ua